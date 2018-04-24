На окупованому Донбасі перебуває до 5 тисяч військових регулярних військ РФ

Доки кордон на Донбасі не буде перекритий, проблема не буде вирішена.

Представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик заявив, що на окупованому Донбасі перебуває від 3 до 5 тис. військових регулярних військ РФ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу на тему: «Як бути з непідконтрольними територіями: Україна, Молдова, Грузія?» у Києві.

«Конфлікт на сході України був інспірований російськими спецслужбами і потім із введенням контингентів регулярних збройних сил, підживлений найманцями», - заявив він.

«Що стосується Донбасу і Криму, то в майбутньому Україні треба проводити політику з тим, щоб в майбутньому ці території були повністю поставлені під контроль та суверенітет Української держави», - додав Моцик.

Він відзначив, що наразі Україна бере участь у різних форматах, щоб досягти миру на Донбасі. «Миротворча операція можлива, якщо вона буде ефективною, а ефективною вона буде, коли вона буде розміщена на всій території окупованого Донбасу, в тому числі на кордоні, оскільки через кордон заходять регулярні війська, найманці, завозиться зброя, обладнання, відбувається ротація», - додав Моцик.

За його словами, доки кордон на Донбасі не буде перекритий, проблема не буде вирішена. «Потрібен вивід регулярних російських військ, а їх зараз на території України (Донбасу – УНІАН) від 3 до 5 тис., про це нещодавно, зокрема, заявив колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес, виступаючи перед Конгресом», - додав Моцик.

Проте, за його словами, Росія відмовляється від того, що вона присутня у військовому плані на Донбасі.