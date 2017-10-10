В ІС показали еволюцію проросійських військ на Донбасі (інфографіка)
На сьогодні командування терористами на Донбасі здійснює штаб 8-ї загальновійськової армії ПВО ЗС РФ.
Російсько-терористичні війська на окупованих територіях Донбасу еволюціонували з початку війни в 2014 році.
Про це свідчить розміщена нардепом, координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком інфографіка на його сторінці у Facebook.
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Так, разом зі складом бандформувань і регулярних частин армії РФ змінювалися і їхні завдання: від дестабілізації ситуації до формування повноцінних організаційно-штатних структур ЗС РФ.
Як раніше повідомляв ІС, командування російсько-окупаційних військ пропонує Генштабу збройних сил РФ на постійній основі дислокувати в тимчасово окупованих районах Донбасу штатні батальйонні тактичні групи.