В ІС показали еволюцію проросійських військ на Донбасі (інфографіка)

Російсько-терористичні війська на окупованих територіях Донбасу еволюціонували з початку війни в 2014 році.

Про це свідчить розміщена нардепом, координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком інфографіка на його сторінці у Facebook.

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Так, разом зі складом бандформувань і регулярних частин армії РФ змінювалися і їхні завдання: від дестабілізації ситуації до формування повноцінних організаційно-штатних структур ЗС РФ.

Як раніше повідомляв ІС, командування російсько-окупаційних військ пропонує Генштабу збройних сил РФ на постійній основі дислокувати в тимчасово окупованих районах Донбасу штатні батальйонні тактичні групи.