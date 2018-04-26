Волонтер повідомив про значні втрати та знищену техніку терористів на Світлодарській дузі

08:54, 26 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, повністю знищені і виведені з ладу 2 БМП терористів; знищено 2 вантажівки "УРАЛ" і військовий тягач.

"Передова позиція "Фурункул" знищена і потребує відновлення. Жива сила — десятки загиблих і поранених", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Мисягін повідомляв, що через постійні провокації з боку противника на Світлодарській дузі була проведена операція з примусу противника до дотримання домовленостей про перемир'я.

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Теги: #втрати#волонтер#ЗСУ#Світлодарська дуга