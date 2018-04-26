Волонтер повідомив про значні втрати та знищену техніку терористів на Світлодарській дузі
08:54, 26 квітня 2018Війна
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Всі постійні та щоденні провокації терористів й обстріли позицій українських військових із забороненого озброєння виходять великими втратами живої сили і техніки у бойовиків, зазначив волонтер.
Ілюстрація REUTERS
За останні 1,5 місяця ворог зазнав значних втрат на Світлодарській дузі. Це говорить про те, що ЗСУ вміють точно працювати у відповідь.
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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, повністю знищені і виведені з ладу 2 БМП терористів; знищено 2 вантажівки "УРАЛ" і військовий тягач.
"Передова позиція "Фурункул" знищена і потребує відновлення. Жива сила — десятки загиблих і поранених", - йдеться у його повідомленні.
Раніше Мисягін повідомляв, що через постійні провокації з боку противника на Світлодарській дузі була проведена операція з примусу противника до дотримання домовленостей про перемир'я.
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