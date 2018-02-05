Волонтер повідомив про операцію ЗСУ на Світлодарській дузі: знищені терористи, захоплений кулемет (фото)

Військовослужбовці 25-го батальйону "Київська Русь" провели операцію на Світлодарській дузі.

Через постійні провокації з боку противника на Світлодарській дузі була проведена операція з примусу противника до дотримання домовленостей про перемир'я.

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Унаслідок операції, в якій брали участь військовослужбовці 25-го батальйону "Київська Русь", були ліквідовані двоє терористів.

"Був захоплений кулемет НСВТ калібру 12,7 разом з триногою", - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Також він розповів, що було захоплено й іншу зброю та різні документи, серед яких були журнали спостережень і картки вогню.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО протягом 3-4 лютого в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Так, бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги.