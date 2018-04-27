У Росії заговорили про ймовірність нового великого обміну полоненими на Донбасі

Представник Росії в ТКГ каже, що дату і формулу обміну повинні визначити на зустрічі в Мінську 4 травня.

Існує перспектива великого обміну полоненими найближчим часом на Донбасі.

Про це повідомив представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Борис Гризлов, передає РІА Новости.

Гризлов зазначив, що 4 травня відбудеться чергова зустріч контактної групи.

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"Ми готуємо можливість обміну за форматом "всіх на всіх", але зрозуміло, що це буде покроковий обмін. "Всіх на всіх" складно — вивіряються списки", — сказав Гризлов.

"Я думаю, що найближчим часом буде чергова можливість великого обміну", — наголосив він.

Гризлов зазначив, що головне — витримати коефіцієнт. Він вважає, що на підконтрольній Україні території Донбасу у п'ять разів більше затриманих, ніж полонених у терористів "ЛДНР".

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі. Українська влада передала бойовикам 233 осіб, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники, ще одна звільнена громадянка повернулася в окупований Донецьк - до родичів.