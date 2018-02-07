Україні передали 20 ув'язнених з "ДНР" (фоторепортаж)

За понад 2 роки вдалося вивезти з непідконтрольної частини Донецької області 186 осіб, які відбували покарання у місцях несвободи.

Україні передали 20 осіб, які перебували в місцях несвободи на непідконтрольній території.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Богдан Крикливенко.

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"Сьогодні, 7 лютого 2018 року, о 12 годині Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская забрала ще 20 осіб, які перебували в місцях несвободи ще до конфлікту. Отже, це вже 186 осіб за понад 2 роки вдалося вивезти із окупованих територій Донецької області", - написав він.

Крикливенко повідомив, що передача осіб здійснювалася під наглядом члена Комітет Верховної Ради України з прав людини Ірини Суслової та СММ ОБСЄ.

За його словами, наразі залишаються нереалізованими ще понад 500 звернень родичів з проханнями про переміщення їх близьких на підконтрольну територію, але "з Луганськом взагалі контакту встановити поки не вдається".

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.