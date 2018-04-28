На окупованому Донбасі через втрату техніки відсторонили кадрових російських військових - розвідка

Обов'язки звільнених російських офіцерів виконуватимуть місцеві найманці, поки з Росії не прибуде заміна

На окупованому Донбасі проводять розслідування стосовно втрати військової техніки. Через це двох російських офіцерів-"радників" відсторонили від управління підрозділами.

Про це повідомила розвідка штабу АТО. За їх данними, до окупованого Донбасу приїхала група інспекторів російської армії, що проводять розслідування з приводу втрати особового складу та техніки підрозділами РЕБ та РЕР. За наявною інформацією, минулого тижня в районі населеного пункту Сміле, що на Луганщині, бойовики втратили новітній зразок техніки РЕБ російського виробництва – станцію постановки завад Р-330Ж “Житель”.

"Втрату військового майна намагались «списати» на обстріли силами Антитерористичної операції, у що, очевидно, не повірили й російські куратори. У розвідці штабу припускають, що техніка РЕБ могла бути знищена внаслідок нехтування елементарними пожежними нормами, або ж через некомпетентність російських «радників» по яким і призначено розслідування", - йдеться у повідомленні.

В штабі АТО зазначають, що обов'язки звільнених російських офіцерів виконуватимуть місцеві найманці, поки з Росії не прибуде заміна.

Як повідомляв УНІАН, ситуація у зоні АТО загострюється: за минулу добу бойовики 53 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено трьох українських військових.