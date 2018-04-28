Загострення в АТО: 53 обстріли з боку бойовиків, троє поранених українських військових

Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських військових. Їх доправили до лікувальних закладів для надання медичної допомоги.

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На Донецькому напрямку із заборонених мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли захисників Водяного. Також міномети калібру 120 мм також застосували поблизу Лебединського. Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Шахти «Бутівка», Невельського, Гнутового, Мар’їнки, Кам’янки і Пісків. Озброєння БМП та протитанковий ракетний комплекс бойовики застосували під Талаківкою, гранатомети – неподалік Авдіївки та Богданівки, великокаліберні кулемети – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного, Павлополя і Пищевика. Поблизу Мар’їнки вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по українських позиціях під Кримським. Також 120 мм міномет, БМП та гранатомети агресор задіяв по опорних пунктах ЗСУ поблизу Світлодарська.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ у своєму звіті повідомила про те, що на південному напрямку в районі селища Водяне, недалеко від Маріуполя, підрозділи ЗСУ просунулися вперед.