Порошенко заявив, що АТО може бути відновлена у будь-який момент

АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Антитерористична операція може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.

Про це глава держави повідомив під час наради з керівниками силових відомств України.

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«АТО закінчено», - заявив він.

При цьому президент доручив першому заступнику голови Служби безпеки України – керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України Віталію Малікову організувати виведення з району проведення операції Об’єднаних сил оперативного складу штабу АТО та сил і засобів, що не увійшли до складу Об’єднаних сил.

«Хочу окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабної Антитерористичної операції не позбавляє нас можливості оголошення АТО в будь-який час, коли виникає терористична загроза на звільнених територіях», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився операцією Об'єднаних сил.