На Донбасі стартує операція Об'єднаних сил: створено два угруповання військ

Угруповання Об’єднаних сил для проведення операції із забезпечення відсічі та стримування збройної агресії РФ готові.

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив про створення на Донбасі двох оперативно-тактичних угруповань з відповідним комплектом військових частин та підрозділів і резервів для проведення відповідної операції.

Про це він заявив під час доповіді президенту України Петру Порошенку в рамках його наради з керівниками силових відомств.

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Наєв зазначив, що відповідно до затвердженого замислу застосування Об’єднаних сил завершено планування цієї операції. «Прийнято в підпорядкування визначені сили і засоби та створено відповідне угруповання військ для ведення операції у складі двох оперативно-тактичних угруповань з відповідним комплектом військових частин та підрозділів і резервів», - сказав він.

Також, за його словами, створені системи управління угруповань Об’єднаних сил та організовано взаємодію з органами управління інших складових сил безпеки і оборони, військово-цивільними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях.

«Угруповання Об’єднаних сил для проведення операції із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях готові», - повідомив Наєв.

У свою чергу, командувач АТО Михайло Забродський повідомив, що штабом проведено відповідну роботу щодо завершення формату АТО. «Військові частини і підрозділи ЗСУ, інших складових сил оборони, які передаються до складу угруповання Об’єднаних сил, здатні виконувати завдання за призначенням», - підкреслив він.