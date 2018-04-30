АТО на Донбасі завершилася: опубліковано перелік населених пунктів у зоні бойових дій

Волонтер опублікував список міст і сіл Донбасу, які увійшли до зони бойових дій.

30 квітня завершується АТО і набуває чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі.

Волонтер Роман Доник опублікував у Facebook перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, які входять до зони бойових дій, згідно з новими правилами у зв'язку з початком Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

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"Всі інші населені пункти до кордонів з Харківською та Дніпропетровською областями входять до "зони безпеки". Для них до окремого розпорядження командувача операції ОС нічого не змінюється", - йдеться у його повідомленні.

Волонтер додав, що про всі обмеження і створення районів "обмеженого доступу" і "забороненого доступу" командування ООС буде сповіщати заздалегідь.

Раніше в Міноборони повідомляли, що районом бойових дій вважається район, охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання по недопущенню прориву противника вглиб території держави.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується Антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).