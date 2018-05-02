На Донбасі після обстрілу бойовиків зник військовий

Ситуація в районі проведення ООС залишається напруженою.

Сьогодні в районі населеного пункту Широкине Донецької області після обстрілів з боку бойовиків виявлено відсутність військовослужбовця Об’єднаних сил.

Як повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook, станом на 17.00 ситуація в районі проведення ООС залишається напруженою.

Найбільшу активність противник проявляє в районі населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Водяне, Широкине, Лебединське, де, застосовуючи вогонь артилерії та мінометів, намагався витіснити підрозділи ООС із зайнятих позицій.

"Ворог 17 разів застосував заборонену зброю. Підрозділи, які задіяні, боєм дають адекватну відповідь. Більшість вогневих засобів противника подавлено. На решті ділянок війська приведені у повну бойову готовність", - йдеться у повідомленні.

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У ООС повідомили, що о 15.45 в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилерії виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. "Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку", - додали у ООС.

Повідомляється також, що загиблих та поранених під час ведення бойових дій станом на 17.00 немає. Втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що 1 травня в районі проведення Операції Об'єднаних сил під Авдіївкою на Донбасі загинув 19-річний український боєць.