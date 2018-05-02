ЗСУ зазнали перших втрат з початку ООС на Донбасі: загинув 19-річний військовий

19-річний український боєць з Вінницької області Олександр Микитюк – перший загиблий з часу введення ООС.

1 травня в районі проведення Операції Об'єднаних сил під Авдіївкою на Донбасі загинув 19-річний український боєць з Вінницької області Олександр Микитюк.

Про це повідомив журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці в Facebook.

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Відзначається, що хлопець народився в селі Білий Рукав Вінницької області. Служив у 95-ї десантно-штурмовій бригаді.

"Саша – перший загиблий Герой з часу введення ООС 30.04.2018, але як би там військово-політичне командування не називало і не трактувало – це війна! Національно-Визвольна Війна Українського Народу проти російсько-пострадянських загарбників, і Саша зараз – наймолодший її Небесний Воїн. Спочивай з миром, Юначе! Вічна Слава Тобі!", – написав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики 52 рази обстріляли позиції української сторони. 13 разів з них були з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами.