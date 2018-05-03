Ситуація в зоні ООС напружена: поранені троє українських військових
За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь, троє українських бійців отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні ООС на сторінці в Facebook.
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"Протягом минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію і міномети", - сказано в повідомленні.
"Під час бойових дій у підрозділах наших військ травмовано троє військовослужбовців. Їх оперативно доставили в госпіталь. Стан здоров'я поранених задовільний", - зазначили в штабі ООС.
За даними розвідки, протягом минулої доби, 2 травня, втрати живої сили супротивника - четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації.
"Протягом ночі поточних діб, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на 6 годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі після обстрілу бойовиків зник військовий.