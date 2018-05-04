Танки в центрі міста: у Донецьку бойовики провели репетицію параду до Дня перемоги (фото)

Вулицями Донецька проїхали танки російського виробництва, а на вулицях міста бойовики розвісили прапори "ДНР" і плакати з георгіївськими стрічками.

В тимчасово окупованому Донецьку бойовиками "ДНР" провели репетицію парадного проїзду військової техніки напередодні 9 травня.

Відповідні фото опублікували у групі "Типовий Донецьк".

Вулицями Донецька проїхали танки російського виробництва, а на вулицях міста бойовики розвісили прапори "ДНР" і плакати з георгіївськими стрічками.

Сепаратистські ЗМІ інформують, що в заході братимуть участь понад 1500 осіб та 70 одиниць бойової техніки.

В коментарях місцеві жителі висловили невдоволення проведенням параду. За їх словами, від торішнього параду в місті сильно постраждав асфальт. Також донеччани вирішили, що замість проведення подібних "урочистостей", варто було б виплатити допомогу ветеранам та людям похилого віку.

Як повідомляв УНІАН, в Росії до Дня перемоги почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів.