Танки в центрі міста: у Донецьку бойовики провели репетицію параду до Дня перемоги (фото)
09:46, 04 травня 2018Війна
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Вулицями Донецька проїхали танки російського виробництва, а на вулицях міста бойовики розвісили прапори "ДНР" і плакати з георгіївськими стрічками.
В коментарях місцеві жителі висловили невдоволення проведенням параду / "Типовий Донецьк"
В тимчасово окупованому Донецьку бойовиками "ДНР" провели репетицію парадного проїзду військової техніки напередодні 9 травня.
Відповідні фото опублікували у групі "Типовий Донецьк".
Вулицями Донецька проїхали танки російського виробництва, а на вулицях міста бойовики розвісили прапори "ДНР" і плакати з георгіївськими стрічками.
Сепаратистські ЗМІ інформують, що в заході братимуть участь понад 1500 осіб та 70 одиниць бойової техніки.
В коментарях місцеві жителі висловили невдоволення проведенням параду. За їх словами, від торішнього параду в місті сильно постраждав асфальт. Також донеччани вирішили, що замість проведення подібних "урочистостей", варто було б виплатити допомогу ветеранам та людям похилого віку.
Як повідомляв УНІАН, в Росії до Дня перемоги почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів.
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