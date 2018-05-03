В Росії до Дня перемоги почали продавати капці з зображенням радянських солдат (фото)

"Патріотичну" продукцію знайшли в одному з сургутських магазинів.

У російському Сургуті до Дня перемоги почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів.

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Про це повідомив український політолог Олексій Голобуцький на сторінці в Facebook.

"Підприємці з Сургута підготувалися до Дня Перемоги і почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів", - написав він.

Користувачі в соцмережах негативно відреагували на цю новину: "збоченці і циніки". Правда один з коментаторів зазначив, що такі тапочки продавалися не в Сургуті, але не повідомив де.

Як повідомляв УНІАН, в Криму напередодні Дня перемоги у продажу з'явилися "шоколадні діди". Шоколадний набір на 9 травня коштує 650 рублів".