В Росії до Дня перемоги почали продавати капці з зображенням радянських солдат (фото)
14:32, 03 травня 2018Русский міръ
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"Патріотичну" продукцію знайшли в одному з сургутських магазинів.
"Патріотичні тапочки" знайшли в Сургуті / "Типовий Сургут"
У російському Сургуті до Дня перемоги почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів.
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Про це повідомив український політолог Олексій Голобуцький на сторінці в Facebook.
"Підприємці з Сургута підготувалися до Дня Перемоги і почали продавати тапочки із зображенням радянських солдатів", - написав він.
Користувачі в соцмережах негативно відреагували на цю новину: "збоченці і циніки". Правда один з коментаторів зазначив, що такі тапочки продавалися не в Сургуті, але не повідомив де.
Як повідомляв УНІАН, в Криму напередодні Дня перемоги у продажу з'явилися "шоколадні діди". Шоколадний набір на 9 травня коштує 650 рублів".
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