РФ відмовилась надати гарантії безпеки для ремонту Донецької фільтрувальної станції

Українська делегація на переговорах ТКГ знову наполягала на забезпеченні російською стороною умов, які би дозволили здійснити ремонт ДФС персоналом станції.

Делегація Російської Федерації на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську відмовилась надати гарантії безпеки для ремонту Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилась надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції персоналу станції при здійсненні ремонтно-відновлювальних робіт та спостерігачам СММ ОБСЄ", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в КП «Компанія «Вода Донбасу» заявили, що під обстріл потрапив автобус, який перевозив змінний персонал ДФС, були поранені п'ятеро співробітників компанії.

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18 квітня у компанії заявили про призупинення роботи ДФС, внаслідок чого було припинено водопостачання Авдіївки та декількох інших населених пунктів по обидві сторони від лінії розмежування. 22 квітня водопостачання було відновлено.

25 квітня бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію і насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Станом на 28 квітня російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на ДФС.

Як відомо, Донецька фільтрувальна станція, що розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.