Бойовики обстріляли будинки мирних жителів у Зайцевому

Під час обстрілу застосовувалися 122-мм гармати.

Минулої доби близько 20.00 російсько-терористичні війська знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве.

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Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, під час обстрілу застосовувалися 122-мм гармати, які завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади.

Також, бойові дії минулої доби тривали в районах населених пунктів Сокільники, Майорськ, Авдіївка, Новгородське, Старогнатівка, противник 5 разів застосовував заборонене озброєння. Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат.

За даними розвідки, бойовики за минулу добу втратили трьох чоловік, ще трьох поранено.

Під час бойових дій поранення отримали трое українських військових. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає.