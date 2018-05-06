Бойовики двічі обстріляли з артилерії Зайцеве, одну особу поранено

На місці події працюють рятувальники та швидка медична допомога. Про теракт повідомлено представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Сьогодні, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

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«За попередніми даними, в результаті обстрілу одна людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок. На місці події працюють рятувальники та швидка медична допомога. Про теракт повідомлено представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 9 разів застосували заборонене озброєння, двоє українських військових поранено. На застосування противником мінометів, артилерії і танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь.