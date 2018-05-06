Доба на Донбасі: бойовики застосували артилерію і танки, поранено двох українських військових

В той же час, підрозділи ЗСУ провели успішний рейд та захопили одного бойовика в полон.

Минулої доби, з 5 на 6 травня, бойовики дев`ять разів застосували заборонене озброєння. Поранення дістали двоє українських військових. Сили ООС, в свою чергу, вели активну оборону. В результаті рейдових дій підрозділів ЗСУ одного бойовика було взято в полон.

Читайте такожАТО на Донбасі завершилася: опубліковано перелік населених пунктів у зоні бойових дій

Як повідомляє у Facebook прес-служба Операції об`єднаних сил, найбільш інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкине.

Зазначається, що на застосування противником мінометів, артилерії і танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь. Противник 9 разів за добу застосовував заборонене озброєння.

«Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку. Окремі підрозділи наших військ провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон», - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що під час бойових дій минулої доби одного українського військовослужбовця поранено. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, ще один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів загинуло, 4 поранено.

Напередодні, 5 травня, бойовики двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних осіб.