Терорист Захарченко розповів про плани "ДНР": марить зближенням з Росією

Бойовик марить планами щодо зміцнення зв'язків псевдореспубліки з Росією, незважаючи на те, що Путін "зливає" "ЛДНР".

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про намір "зміцнювати незалежність "ДНР" і зв'язки з Росією".

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"Ми беремо курс на зміцнення нашої незалежності та зближення з братською для нас Росією", — заявив терорист, слова якого передає "РІА Новости".

Також бойовик Захарченко поскаржився, що влада України "усіма способами намагається ізолювати "ДНР" від навколишнього світу".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "не проти" поставити окупований Донбас під міжнародний контроль.

Раніше прес-секретар Путіна заявив, що в Кремлі не намагаються інтегрувати в Росію окупований Донбас.