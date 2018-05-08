Росія відправила черговий "гумконвой" на окупований Донбас

На окуповані території прямує понад 40 одиниць техніки.

Чергова колона так званого "гумконвою" вирушила з РФ на окупований Донбас. Це вже 76-та колона "гуманітарної допомоги" від РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуації та ліквідації наслідків стихійних лих.

Конвой складається з двох колон - одна попрямує до Донецька, друга - до Луганська. Стверджується, що колона складається нібито з більш як 40 одиниць техніки, «які доставлять жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких - дитячі продуктові набори, навчальна література та медичне обладнання».

Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».