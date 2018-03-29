Росія відправила на Донбас черговий «гумконвой»

Окупанти стверджують, що колона складається нібито з більш як 40 одиниць техніки, «які доставлять жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарних вантажів».

МНС Росії оголосило про вторгнення на окупований Донбас чергового, 75-го так званого «гуманітарного конвою».

Як передає власний кореспондент у РФ, про це повідомили у російському МНС.

Конвой складається з двох колон - одна попрямувала до Донецька, друга - до Луганська. Стверджується, що колона складається нібито з більш як 40 одиниць техніки, «які доставлять жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких - дитячі продуктові набори, навчальна література та предмети першої необхідності».

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Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».