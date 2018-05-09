За добу бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

Ще четверо українських бійців отримали поранення.

За минулу добу, 8 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною й характеризувалася збільшенням застосування противником важкого озброєння, особливо артилерії. Бойові дії найбільш активно тривали на Кримському, Світлодарському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 український військовий, ще четверо отримали поранення.

"Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Зайцеве. Російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122-мм артилерію, міномети. У районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Шахта Бутівка, Широкіного тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Підрозділи об’єднаних сил надавали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Також бойовики з гармат та мінометів обстріляли будинки мирних мешканців у Лоскутківці та Зайцевому.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня чергова колона так званого "гумконвою" вирушила з РФ на окупований Донбас. Це вже 76-та колона "гуманітарної допомоги" від РФ.