Тимчук спрогнозував загострення ситуації на Донбасі після переговорів в Аахені без Путіна

За словами Тимчука, кількість обстрілів на Донбасі може збільшитися до сотень, як це і було раніше напередодні важливих переговорів.

Після зустрічі лідерів України, Німеччини та Франції, на якій обговорювалося питання про миротворчу місію на Донбасі, бойовики можуть значно збільшити кількість обстрілів.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук, повідомляє видання «Апостроф».

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"Цілі бойовиків не змінюються. Вони підтримують градус напруженості на Донбасі. А якщо говорити про осяжне майбутнє, то можна прогнозувати деяку ескалацію. Чому? У німецькому Аахені відбулась зустріч Петра Порошенка, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона без Росії, на якій обговорювалося і питання про миротворців. А будь-яка активізація з введенням миротворчої місії може позначитися на ситуації на Донбасі. Тобто, окупаційні війська будуть демонструвати більшу активність, щоб показати, що без участі Росії, без урахування її думки і, передусім, без прийняття її формату миротворчої операції, який абсолютно неприйнятний для України, ніякої деескалації на Донбасі не буде. Тут взаємопов'язані військовий і політичний аспекти", - пояснив він.

За словами Тимчука, кількість обстрілів на Донбасі може збільшитися до сотень, як це і було раніше напередодні важливих переговорів.

"Тобто ситуація відобразиться у збільшенні кількості обстрілів, їх інтенсивності та більш активному застосуванні важких озброєнь", - припустив він.