Окупанти на Донбасі посилили обстріли і активізували розвідку - Тимчук

Він зазначає, що протягом минулих вихідних окупанти впевнено тримали "показник" на рівні більше 50 обстрілів.

Російсько-окупаційні війська посилили обстріли і різні види розвідки на Донбасі з використанням безпілотників, технічних засобів і бойовиків.

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Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, протягом минулих вихідних окупанти впевнено тримали «показник» на рівні більше 50 обстрілів і збройних провокацій протягом доби. При цьому противник активно використовує 120-мм міномети, зенітні установки і БМП, епізодично - 122-мм артилерію (здебільшого у темний час доби).

Також використовуються танки (по 1-2 машини з наперед підготовлених і замаскованих позицій).

«Одночасно з активізацією обстрілів помітна активізація ведення противником різних видів розвідки, в т.ч. з використанням БПЛА, інших технічних засобів. Найчастіше з'являються бойовики в нейтральній зоні, - в основному для ведення розвідки (спостереження), однак також і для раптових обстрілів переднього краю ВСУ, ведення снайперського вогню, прихованого мінування (установки мінно-вибухових загороджень)», - йдеться в повідомленні.

Також в обох «армійських корпусах» окупаційних військ на Донбасі активізувалися танкові підрозділи. «На полігоні в районі Мануйлівки відзначається не менш танкового батальйону на Т-72, в районі Лутугинського полігону (район Круглика) - до 15 танків типу Т-72 і не менше шести типу Т-64», - зазначив Тимчук.