Бойовики панічно сприйняли новину про отримання Україною "Джавелінів" – Тимчук

Бойовики особливу увагу приділяють додатковому захисту бронетехніки, зазначив Дмитро Тимчук.

Бойовиків терористичних "ДНР" і "ЛНР" серйозно занепокоїла звістка про отримання Збройними силами України протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

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За його словами, на відміну АТО і перехід до Операції об'єднаних сил Росія і підтримувані нею бойовики відповіли тільки політичними спекуляціями і заявами про те, що Київ зриває Мінські домовленості і бачить тільки силове вирішення конфлікту.

"Бойовиків безпосередньо набагато більше "збудила" новина про те, що Україна отримала комплекси Javelin. І це при всіх застереженнях про те, що зараз ця зброя не використовується на першій лінії. Це відзначається не тільки в панічних настроях, які зросли серед бойовиків, але і в конкретних заходах, які вживалися ще задовго до того, як Javelin потрапили в Україну. Тобто приділено особливу увагу додатковому захисту бронетехніки в лавах двох корпусів окупаційних військ. Тут була помітна реакція", - заявив Тимчук.