Дипломат спрогнозував подальшу долю конфлікту на Донбасі
Дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що замороження конфлікту на Донбасі без обтяжливих політичних умов є максимумом, на який сьогодні може розраховувати Україна.
Війна в нашій країні триває, зокрема, через бажання президента РФ Володимира Путіна, розповів експерт під час чату на "Главреді".
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"Курт Волкер (спецпредставник Держдепартаменту США з питань України — Ред.) і українська дипломатія, яка повторює за ним, намагаються переконати чи то себе, чи то нас в тому, що миротворча місія ООН — Ред.) на Донбасі не тільки можлива, але і вперше в історії вона не призведе до заморожування, а до вирішення конфлікту", — зазначив він.
За словами співрозмовника, він "не такий оптимістичний". "Війна в Україні продовжується через бажання Володимира Путіна і здібності Росії її вести. На цьому і повинна бути зосереджена основна увага української та міжнародної дипломатії", — додав Яременко.
Дипломат підкреслив, що "активні переговорні зусилля, консультації, спроби пошуку компромісу ще ніколи нікому не шкодили". "Якщо в результаті активних посередницьких зусиль США у виконанні Курта Волкера на сході України з'явиться хоч якась миротворча місія, і це призведе хоча б до припинення вогню, а, отже, і буде запобігати загибелі українських солдатів, треба радіти", — заявив експерт.
"З моєї точки зору, замороження конфлікту без обтяжливих політичних умов — це максимум, на який сьогодні може розраховувати наша країна. Нам потрібен час на розвиток і загоєння ран війни", — сказав співрозмовник.
"Продовження бойових дій цьому перешкоджає. Замороження конфлікту буде меншою з проблем. Очевидно, будуть вирішувати цей конфлікт вже наступні покоління українців", — вважає він.