Дипломат спрогнозував подальшу долю конфлікту на Донбасі

На думку керівника Фонду "Майдан закордонних справ", вирішувати конфлікт на Донбасі будуть вже наступні покоління українців.

Дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що замороження конфлікту на Донбасі без обтяжливих політичних умов є максимумом, на який сьогодні може розраховувати Україна.

Війна в нашій країні триває, зокрема, через бажання президента РФ Володимира Путіна, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"Курт Волкер (спецпредставник Держдепартаменту США з питань України — Ред.) і українська дипломатія, яка повторює за ним, намагаються переконати чи то себе, чи то нас в тому, що миротворча місія ООН — Ред.) на Донбасі не тільки можлива, але і вперше в історії вона не призведе до заморожування, а до вирішення конфлікту", — зазначив він.

За словами співрозмовника, він "не такий оптимістичний". "Війна в Україні продовжується через бажання Володимира Путіна і здібності Росії її вести. На цьому і повинна бути зосереджена основна увага української та міжнародної дипломатії", — додав Яременко.

Дипломат підкреслив, що "активні переговорні зусилля, консультації, спроби пошуку компромісу ще ніколи нікому не шкодили". "Якщо в результаті активних посередницьких зусиль США у виконанні Курта Волкера на сході України з'явиться хоч якась миротворча місія, і це призведе хоча б до припинення вогню, а, отже, і буде запобігати загибелі українських солдатів, треба радіти", — заявив експерт.

"З моєї точки зору, замороження конфлікту без обтяжливих політичних умов — це максимум, на який сьогодні може розраховувати наша країна. Нам потрібен час на розвиток і загоєння ран війни", — сказав співрозмовник.

"Продовження бойових дій цьому перешкоджає. Замороження конфлікту буде меншою з проблем. Очевидно, будуть вирішувати цей конфлікт вже наступні покоління українців", — вважає він.