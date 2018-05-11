Минулої доби бойовики 55 разів обстріляли позиції ООС, троє поранених

За данними розвідки, трьох окупантів було знищено, двох поранено.

Минулої доби, 10 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільно складною.

Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Новозванівка, Авдіївка, Водяне, шахта Бутівка, Піски. Напруженою ситуація була в районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, та в Широкине на Маріупільському напрямку.

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Зазаначається, що противник, в порушення міжнародних угод, 55 разів порушував режим припинення вогню, відкриваючи по позиціях ООС прицільний вогонь. З них 15 разів застосовував важке озброєння, в тому числі вів вогонь зі 152-мм гармат.

"Найбільш активні бойові дії тривали в районі Авдіївської промзони. За даними розвідки, противник під час спроби штурмових дій наших позицій поніс втрати: двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. Під час бойових дій троє наших захисників минулої доби зазнали легких осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Протягом сьогоднішньої доби бойовики відкривали вогонь лише зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.