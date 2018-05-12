Служба безпеки продовжує збирати докази участі збройних сил РФ у бойових діях на Донбасі та в обстрілах цивільного населення.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що СБУ збирає докази щодо участі російської армії в обстрілі Краматорська у 2015 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив журналістам під час робочого візиту до Черкаської області.

За його словами, Служба безпеки продовжує збирати докази участі збройних сил РФ у бойових діях на Донбасі та в обстрілах цивільного населення.

«Така сама робота зараз проводиться зі збору доказів участі російської армії в обстрілі міста Краматорськ і, я думаю, не пройде багато часу і ми ці докази обов’язково надамо», - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2015 року в результаті артилерійського обстрілу бойовиками житлових кварталів Краматорська і головного штабу АТО загинуло 16 осіб, понад 60 були поранені, в тому числі шестеро дітей.