Луценко: відомі імена полковників РФ, які видавали Савченко зброю для скоєння теракту у Києві

За словами генпрокурора, "ми знаємо цих полковників по прізвищах, по їхніх іменах прикриття, по їхніх посадових званнях тощо".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що відомі імена полковників збройних сил РФ, які видавали народному депутату Надії Савченко зброю для скоєння теракту в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час виступу на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" проекту "Острог FORUM-2018" у Національному університеті "Острозька академія" в Острозі Рівненської області.

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За словами Луценка, український народ перебуває нині в умовах "трьох воєн". "Перша війна очевидна для всього світу - це війна з російськими окупантами і проросійськими сепаратистами на Донбасі. Нам протистоять не тільки 40 тисяч озброєних сепартистів і терористів, не тільки тисячі офіцерів російської армії, які керують ними, і я це стверджую офіційно", - сказав він.

Як заявив генпрокурор, хоча б на прикладі "запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники збройних сил Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці".

"Ми знаємо цих полковників по прізвищах, по їхніх іменах прикриття, по їхніх посадових званнях тощо", - зауважив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодовку та заявила, що не збирається втікати з України.