П'яні бойовики розстріляли власника оздоровчого комплексу на окупованому Донбасі

Після святкування "заснування ЛДНР" двоє окупантів прострелили власнику комплексу груди.

На окупованому Донбасі п'яні бойовики розстріляли власника "оздоровчого комплексу "Водолій".

Про це в Facebook повідомляє народний депутат, координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

"Після святкування Дня перемоги і «заснування ЛДНР», формування 1-го і 2-го АК захлеснула хвиля інспекцій та перевірок внаслідок цілого ряду НП на ґрунті грубих порушень військової дисципліни та вчинення військових злочинів. Наприклад, в ході «святкувань» у так званому «оздоровчому комплексі " Водолій» двоє окупантів прострелили власнику комплексу груди (обох розшукують місцеві поліцейські і МГБ)", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в окупованих Горлівці бойовик на військовому авто спеціально врізався в маршрутку.