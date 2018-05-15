Поблизу лінії розмежування командувач Об’єднаних сил ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції, також сторони обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Спеціальний представник державного департаменту США у справах України Курт Волкер прибув на Донбас та розпочав зустріч з командувачем Об’єднаних сил Сергієм Наєвим.

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Як зазначається у повідомленні прес-служби операції Об’єднаних сил на Донбасі, це перша зустріч командувача зі спецпредставником держдепартаменту США.

«Ми раді вітати вас в районі проведення операції. Дякуємо партнерам за підтримку в боротьбі з російським агресором», - сказав Наєв під час зустрічі.

Поблизу лінії розмежування командувач Об’єднаних сил ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції. Сторони обговорять ситуацію в сфері безпеки на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту.