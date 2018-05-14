У Держдепі США спростували повідомлення про розширення повноважень Волкеру

Волкер продовжує виконувати роль спецпредставника по Україні, і його мандат залишається колишнім, наголосили у відомстві США.

Повідомлення ЗМІ про те, що спецпредставнику США по Україні Курту Волкеру нібито розширили повноваження, не відповідають дійсності, сфера його відповідальності залишається колишньою.

Про це повідомив представник Держдепартаменту, повідомляє ТАСС.

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"Вони (повідомлення - УНІАН) не відповідають дійсності. Волкер продовжує виконувати роль спецпредставника по Україні, і його мандат залишається колишнім. Політика США полягає у повному відновленні територіальної цілісності України", - зазначив співробітник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе заявила, що Волкеру нібито продовжили і розширили повноваження. За її словами, дипломат «матиме не тільки повноваження по ситуації на Донбасі, він отримає ширші повноваження щодо України як такої».

Сьогодні, 14 травня, Волкер прибув в Україну, і в рамках візиту відвідує Донбас.