На Донбасі ліквідовано вогневу точку терористів "ЛНР" - волонтер

За словами волонтера, вогнева точка противника ліквідована разом з її розрахунком.

У районі селища Жолобок Луганської області у противника була розташована вогнева позиція, на якій був встановлений крупнокаліберний танковий кулемет.

"Третя сила" спочатку придушила цю кулеметну точку противника, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"Спочатку вона придушила кулеметну точку невідомим калібром 100 мм, а коли все стихло, зверху насипала знову ж таки незрозумілим і невідомим калібром 120 мм", - зазначив він.

"Точка ліквідована разом з її розрахунком", - додав волонтер.

"Скаржитися противнику особливого сенсу немає, оскільки всі попередні перевірки показали, що ЗСУ заборонених Мінськими домовленостями калібрів не використовує - все відведено на другу і третю лінію оборони й постійно там знаходиться, а хто це зробив, ми взагалі не в курсі", - заявив Мисягін.

Як повідомлялося, за минулу добу на Донбасі українські захисники ліквідували одного бойовика, ще трьох поранили.