За добу на Донбасі українські захисники ліквідували одного бойовика, ще трьох поранили – Об'єднані сили
07:32, 15 травня 2018Війна
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Окупанти проводили обстріл в районі Золотого, Новозвановки та Троїцьке (Луганська область), Залізного, Новгородського і шахти "Бутівка".
Добу пройшли без втрат / МОУ
За минулу добу і ніч 14 травня незаконні збройні формування 42 рази відкривали вогонь на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав. Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
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Відзначається, що завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували одного бойовика, ще трьох поранили.
Окупанти проводили обстріл в районі Золотого, Новозвановки та Троїцьке (Луганська область), Залізного, Новгородського і шахти "Бутівка" (Донецька область), йдеться в повідомленні.
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