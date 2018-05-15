За добу на Донбасі українські захисники ліквідували одного бойовика, ще трьох поранили – Об'єднані сили

Окупанти проводили обстріл в районі Золотого, Новозвановки та Троїцьке (Луганська область), Залізного, Новгородського і шахти "Бутівка".

За минулу добу і ніч 14 травня незаконні збройні формування 42 рази відкривали вогонь на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав. Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

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Відзначається, що завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували одного бойовика, ще трьох поранили.

Окупанти проводили обстріл в районі Золотого, Новозвановки та Троїцьке (Луганська область), Залізного, Новгородського і шахти "Бутівка" (Донецька область), йдеться в повідомленні.