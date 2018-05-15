Спецпредставник США Волкер після побаченого на Донбасі звернувся до Росії

Курт Волкер зазначив, що постійно "вражається" хоробрістю і стійкістю українського народу.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розповів, що повернувся на Донбас, щоб побачити гуманітарні наслідки російської агресії.

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Про це дипломат написав у своєму Twitter.

«Я повернувся на Донбас, щоб більше дізнатися про гуманітарні наслідки російської агресії на сході України. Боротьба лише завдає шкоди людям з обох боків лінії (розмежування – ред.). Ми намагаємося припинити конфлікт і закликаємо Росію відреагувати (на наш заклик - ред.). Люди заслуговують миру», – написав Волкер.

«Жінка, яка втратила близьких у боях, сказала мені: "У нас немає поганих почуттів до людей, що живуть на сході. Війна не є їх провиною ". Ще одна смілива жінка сказала мені: "Наші люди виснажені боями ... ми живемо без радості. Ми просто хочемо нормального життя ". Я постійно вражаюся хоробрістю і стійкістю українського народу», – додав Волкер.