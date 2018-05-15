Волкер про війну на Донбасі: не існує конфлікту серед українців

Курт Волкер заявив про негативні наслідки російської агресії для продовольчої, економічної і екологічної ситуації на Донбасі.

Спеціальний представник державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив про негативні наслідки російської агресії для продовольчої, економічної і екологічної ситуації на Донбасі.

Про це Волкер сказав на брифінгу в Слов'янську, що транслювався в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Продовольча безпека стає проблемою, що загострюється, для понад мільйона людей в Донецькій і Луганській областях. Фізична безпека є проблемою для сотень тисяч людей, які живуть біля лінії конфлікту. Економічна безпека є проблематичною для мільйонів людей, бо економіка скорочується, промисловість закривається, важко працевлаштуватися, важко знайти ресурси, аби мати змогу придбати їжу, і економіка підірвана, тому що забезпечення вугіллям, теплом, електроенергією для сотень тисяч людей було перервано", - сказав Волкер.

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Також він сказав, що в результаті конфлікту на Донбасі постраждала система охорони здоров'я, згадавши про поширення турберкульозу на окупованому Донбасі.

Крім того, за його словами, негативного впливу зазнало і навколишнє середовище на сході України. "Ми бачили, що багато підприємств, які були закриті, стали ресурсами для забруднення навколишнього середовища. Ми бачили, що скидання відходів, в тому числі деяких радіоактивних відходів, є зростаючою загрозою, яка завдає шкоди також постачанню води", - заявив Волкер.

При цьому він наголосив, що не існує конфлікту серед українців, немає етнічного конфлікту, немає громадянського конфлікту. "Це конфлікт, спричинений російським вторгненням на схід України. Росія здійснює безпосереднє командування і контроль над військовими силами, а також здійснює рішучий політичний контроль над політичними утвореннями на окупованих територіях", - заявив спецпредставник США.

Він додав, що США та країни Заходу докладають значних зусиль у наданні гуманітарної підтримки Донбасу, а також для надання політичної підтримки для урегулювання конфлікту та відновлення миру.

"Я думаю, що будь-хто, хто здійснить сюди візит, побачить, що ситуація не є замороженою", - підкреслив дипломат.

"Бойові дії тривають кожного дня, кожної ночі. Люди гинуть щотижня. І це є неприйнятною ситуацією. Тому ми не можемо дозволити, щоб так і далі тривало. Ми маємо привернути увагу до цього", - додав він і зауважив, що Росія зайняла позицію небажання визнавати свою відповідальність і небажання щось змінювати.

Він наголосив, що треба продовжувати просувати вперед справжній мир та справжнє рішення.