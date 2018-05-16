"Рішучий рейд у тил противника": українські військові захопили зброю бойовиків у районі Мар'їнки (фото)

Командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил захопили зброю противника на Донбасі.

Зазначається, що впродовж останніх тижнів неспокійною залишається обстановка в районі населеного пункту Мар’їнка. Противник з настанням темної пори доби вів прицільний вогонь по українських захисниках зі зброї заборонених калібрів, повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

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"Врешті-решт один з підрозділів, що обороняється в районі Мар’їнки, здійснив рішучий рейд у тил противника. У ході короткого бою було захоплено три ворожих міномети, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог. Зброю доставили на наші позиції. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі ці зразки озброєння переміщуються в район відведення, який чітко визначений Мінськими домовленостями, де буде здійснено їхнє подальше вивчення.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.