Бойові дії йдуть на всіх напрямках, є втрати з обох сторін - ООС

На Луганщині найбільш напруженою була ситуація в районі населених пунктів Троїцьке та Новозвановка.

Російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

За минулу добу, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишалася складною. Активізувалися бойові дії після 16:00 і тривали на всіх напрямках.

Окупанти знову, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, близько шести годин ранку вчора, 15 травня, обстріляли з 82-мм мінометів населений пункт Новгородське.

На Луганщині найбільш напруженою була ситуація в районі населених пунктів Троїцьке та Новозвановка.

На донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділу Об'єднаних сил вели в районах населених пунктів Майське, Зайцево, Залізне, Верхнеторецкое, Піски.

За даними розвідки, втрати противника за минулу добу склали двоє загиблих і троє поранених.

У штабі операції відзначили, що адекватну відповідь також ворог отримав на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Талаківка та Широкіно.

Як повідомляється, під час бойових дій один український захисник загинув, ще двоє отримали поранення і оперативно евакуювали в госпіталь.

Протягом ночі поточних доби, 16 травня, інтенсивність бойових дій зменшилася. Тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.