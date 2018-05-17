Під Горлівкою ЗСУ відбили атаку окупаційних військ - у бойовиків великі втрати

5 ворогів знищені і 8 поранені.

Російсько-окупаційні війська вдались до штурмових дій українських позицій поблизу Горлівки, військовослужбовці Об'єднаних сил відбили атаки, противник зазнав втрат – 5 осіб вбитими та 8 пораненими.

Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил капітан Олександр Петрук, йдеться у повідомленні прес-служби штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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«На Горлівському напрямку противник вдався до ведення штурмових дій. Всі атаки ворога було відбито. За даними розвідки, противник зазнав втрат – 5 осіб вбитими та 8 пораненими», - заявив Петрук.

За його словами, в ході бою один з українських військовослужбовців отримав осколкове поранення. Противник вів щільний вогонь по опорному пункту, відсікаючи можливість надання пораненому першої медичної допомоги. Ризикуючи власним життям, евакуювати бойового побратима прийняв рішення командир відділення сержант Назар Котис. Його бойова машина під вогнем противника здійснила маневр та під прикриттям вогню свого підрозділу екіпаж врятував пораненого воїна.

Особовий склад відділення сержанта Котиса командуванням військової частини представлено до нагород.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі загинули двоє бійців ВСУ, окупанти застосовували "Гради".