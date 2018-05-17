За добу на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ, окупанти застосовували "Гради" - Об'єднані сили

Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України в Донецькій і Луганській областях з мінометів і "Градів", повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Минулої доби 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще четверо отримали поранення. Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил. Читайте такожНа Донбасі від кулі снайпера загинув український доброволець, який воював у Пісках (фото) Відзначається, що завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували п'ятьох бойовиків, ще вісьмох поранено. Окупанти проводили обстріл з мінометів і "Градів" в районі Новозванівки та Троїцькому (Луганська область), Луганського, Світлодарську, Новолуганського, Майорська, Авдіївки, Опитного, Водяного, Лебединського та Широкиного (Донецька область), йдеться в повідомленні.

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