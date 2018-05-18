На Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків "ДНР"

02:10, 18 травня 2018
Війна
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Мамієв командував одним з підрозділів бойовиків "ДНР" / фото facebook.com/zaharprilepin

На Донеччині, на "промці" був ліквідований командир "15 інтернаціональної бригади" бойовиків, відомої як "Пятнашка", Олег Мамієв із позивним "Мамай".

Про це написав російський бойовик і письменник Захар Прилєпін на сторінці в Facebook.

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"Тільки що на Промці загинув командир легендарної "Пятнашки" Олег Мамієв, позивний Мамай. АГС над головою", - написав російський терорист.

Відзначається, що сам Олег Мамієв родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів на Донбасі "з самого початку".

Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "Пятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".

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Теги: #Донбас#війна#бойовики#терористи#Прилєпін