На Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків "ДНР"

Убитий бойовик воював на Донбасі з самого початку, він родом із Північної Осетії.

На Донеччині, на "промці" був ліквідований командир "15 інтернаціональної бригади" бойовиків, відомої як "Пятнашка", Олег Мамієв із позивним "Мамай".

Про це написав російський бойовик і письменник Захар Прилєпін на сторінці в Facebook.

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"Тільки що на Промці загинув командир легендарної "Пятнашки" Олег Мамієв, позивний Мамай. АГС над головою", - написав російський терорист.

Відзначається, що сам Олег Мамієв родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів на Донбасі "з самого початку".

Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "Пятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".