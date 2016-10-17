"Моторолу" знищили абхазькі терористи після відмашки Кремля через довгий язик його дружини - волонтер

Про це посилаючись на інсайдерську інформацію написав волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook.

"Завалили "Моторолу" люди Абхаза (Ахра Авідзба) - командира п'ятнашки (15 інтернаціональна бригада). З літа хотів вальнути "Моторолу" за те що його дружина нахуліганіла в Абхазії і назвала абхазів ч@рножо..ми козо@бами. Профінансував акцію Ставрос Багателія, якого Захарченко призначив наглядачем за віджатою мережею АТБ", - сказано в повідомленні.

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Як пише волонтер, Абхаз довго просив у людей з Кремля дозвіл на усунення. "І ось тільки зараз дозволили. Після повернення "моторолки" з відрядження по зачистці бунтарів в Луганську", - зазначив Донік.

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".