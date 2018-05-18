На Донбасі ліквідовано командира терористів "ДНР": з'явилися подробиці

Мамієв воював на Донбасі на боці терористів з 2014 року.

На Донбасі ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".

Як пише в своєму Telegram-каналі Wargonzo, пізно ввечері бойовик проводив ротацію своїх "бійців" на Авдіївській "промці".

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"В результаті обстрілу з АГС він отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася прямо над головою. Лікарі кілька годин боролися за життя ватажка "П'ятнашки", але поранення в голову виявилися несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Раніше про ліквідацію Мамієва повідомляв російський бойовик і письменник Захар Прилєпін.

Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "П'ятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".