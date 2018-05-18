Бойовики "ДНР" відзначилися черговим фейком й оконфузилися - журналіст

Терористи "ДНР" відзначилися черговим фейком.

Бойовики "ДНР" оконфузилися з даними про смерть "мирної жительки", нібито загиблої внаслідок обстрілу ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст і блогер Денис Казанський.

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Так, ресурси терористів повідомили про смерть "мирної жительки" Олени Воронченко, 1983 року народження. Але на фото видно, що загибла одягнена у камуфляж.

"Наступного разу, коли будете вкидати фейк про вбиту "мирну мешканку" хоча б не виставляйте фотографію її мертвого тіла в камуфляжі. Ну не можна ж бути такими ідіотами. Цікаво, скільки ще таких "мирних жертв" навісили на "криваву хунту"?", - йдеться у його повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики поширюють фейк про роботу українських силовиків на КПВВ "Майорск".