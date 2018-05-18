Жінка, оголошена загиблою при обстрілі Троїцького, жива - Жебрівський

Наразі вона у лікарні у вкрай важкому стані, знаходиться на штучній вентиляції легенів

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що жінка з сім’ї, де внаслідок обстрілу житлових кварталів Троїцького вбито двох людей, жива, але в дуже важкому стані.

Про це Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно отримали інформацію з Луганщини, з Лисичанської лікарні (саме туди після обстрілу доправили постраждалих) - жінка жива, хоч і в дуже важкому стані, знаходиться на штучній вентиляції легенів. Лікарі не втрачають надії та продовжують боротися за її життя», - написав наразі Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру операції Об’єднаних сил 18 травня близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Було зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.

За попередніми даними ООС, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено.

В свою чергу Жебрівський повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиками Троїцького загинули 3 людини.

За його інформацією, внаслідок нічного обстрілу бойовиками будинків місцевих жителів Троїцького було вбито 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат.

«9:00 Щойно стало відомо, що жінка померла у лікарні», - дописав через деякий час Жебрівський.