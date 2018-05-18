На Луганщині окупанти обстріляли Троїцьке: загинула родина з дитиною

Мати загиблої дитини померла в лікарні, старшого сина також госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та тяжкими осколковими пораненнями.

У селищі Троїцьке під час нічного обстрілу бойовиків із артилерії загинула дитина.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник очільника Донеччини Ігор Стокоз.

"Сьогодні вночі внаслідок обстрілу в селищі Троїцьке, що поблизу Миронівського, загинув учень 7 класу миронівської школи та його батько", - написав він.

Речниця управління поліції у Луганській області Тетяна Погукай уточнила, що бойовики обстріляли приватний сектор селища Троїцьке Попаснянського району.

"Внаслідок обстрілу загинули 13-річний хлопчик та його 39-річний батько. 36-річна матір та 18-річний син госпіталізовані до лікарні з мінно-вибуховими травмами та тяжкими осколковими пораненнями", - розповіла вона.

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Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський жінка померла у лікарні.

Як з’ясувалося, родина приїхала до Троїцького на дачу.

"Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат. Родина мешкає у Миронівському, але приїхала на дачу в Троїцьке. Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламки і наробили такої біди", - зазначив він.

Раніше бойовики обстріляли школу у Світлодарську.