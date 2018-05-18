Під час ліквідації командира терористів "ДНР" поранено пропагандистів Кремля - ЗМІ

Російський звукооператор, за інформацією пропагандистів, поранений на Донбасі.

Звукооператор російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" Ігор Уклеїн нібито потрапив під обстріл на Донбасі.

За інформацією пропагандистських ресурсів, Уклеїн був поранений тією ж гранатою, яка вбила ватажка банди "П'ятнашка" Олега Мамієва "Мамая".

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Повідомляється, що Уклеїн та ще один член російської знімальної групи Павло Видрін перебували поряд з Мамієвим у момент вибуху гранати.

В ефірі одного з російських каналів повідомили, що Уклеїн перебуває в лікарні з частковою втратою слуху.

Як повідомлялося, на Донбасі в районі Авдіївської промзони ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".