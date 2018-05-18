Під час ліквідації командира терористів "ДНР" поранено пропагандистів Кремля - ЗМІ
15:48, 18 травня 2018Війна
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Російський звукооператор, за інформацією пропагандистів, поранений на Донбасі.
"Мамая" ліквідовано на Донбасі / фото facebook.com/zaharprilepin
Звукооператор російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" Ігор Уклеїн нібито потрапив під обстріл на Донбасі.
За інформацією пропагандистських ресурсів, Уклеїн був поранений тією ж гранатою, яка вбила ватажка банди "П'ятнашка" Олега Мамієва "Мамая".
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Повідомляється, що Уклеїн та ще один член російської знімальної групи Павло Видрін перебували поряд з Мамієвим у момент вибуху гранати.
В ефірі одного з російських каналів повідомили, що Уклеїн перебуває в лікарні з частковою втратою слуху.
Як повідомлялося, на Донбасі в районі Авдіївської промзони ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".
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