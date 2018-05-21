Українські військові під час бою на Донбасі захопили у полон трьох бойовиків (фото)

Повідомляється, що під час короткого бою одного терориста знищено, троє потрапили у полон.

Пізно увечері 20 травня розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону "Донбас" зі складу Об’єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника.

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Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на Донбасі. "У ході ведення рейду був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено у полон. Втрат серед наших воїнів немає", - розповіли в ООС.

Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил. Тривають слідчі дії.

"Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород", - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 20 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.